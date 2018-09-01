أبو ردينة: الرئيس والقيادة يدرسون التوجه للجمعة العامة بسبب القرار الأمريكي بحق (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن الرئيس والقيادة الفلسطينية، يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص وكالة (أونروا)؛ لاتخاذ القرارات الضرورية؛ لمنع تفجر الأمور".وأضاف في بيان صحفي، صدر اليوم السبت: "إن (أونروا) تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين، كما أن خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تماماً كقضية القدس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وتابع أبو ردينة: "إن هذا القرار الأمريكي لا يخدم السلام، بل يُعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".وأشار إلى أن القرار الأمريكي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية، المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مروراً بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن (أونروا).وأكد الناطق الرسمي، أن هذا القرار المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، يتطلب من الأمم المتحدة، موقفاً حازماً لمواجهة القرار الأمريكي، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك.وقال أبو ردينة: "مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد شعبنا الفلسطيني وقيادته إلا تمسكاً وإصراراً على مواصلة النضال والصمود؛ لإفشال كل هذه المؤامرات، ونيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".