التربية تنظم مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري











رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، اليوم السبت، مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري، وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وبمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح؛ إذ أوصى المؤتمر بالاستمرار بنهج الإشراف القيادي التطويري مع التركيز على مدارس الذكور وتحفيز المدارس والمشاريع المتميزة.وحضر فعاليات المؤتمر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار، ومدير عام التعليم العام يوسف عودة، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومديرو التربية والتعليم العالي، وعدد من المشرفين التربويين في الوزارة ومديريتها، وحشد من الأسرة التربوية.وتناول المؤتمر سبل تعزيز ثقافة البحث والمبادرة وإظهار إبداعات وأعمال المشرفين التربويين بمجال الإشراف القيادي التطويري في سياقات فلسطينية، وتعزيز العمل الجماعي القيادي في مدارس الإشراف التطويري، وإظهار دور المشرفين التربويين الفاعل في تحسين نوعية التعليم وجودته، وغرس ثقافة المشاركة الجماعية في تحقيق رؤية وفلسفة الوزارة من خلال خطتها الاستراتيجية.بدوره، أكد صيدم أهمية هذا المؤتمر، الذي يؤكد حرص الوزارة على تعزيز دور الإشراف التربوي القيادي التطويري؛ بما ينعكس إيجابياً على تحسين نوعية التعليم ومخرجاته، لافتاً لتوجه الوزارة لزيادة أعداد المشرفين التربويين بما يضمن توفرهم في كافة المدارس بشكل دائم.