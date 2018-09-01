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ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية

ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إلكترونية سورية، بوقوع انفجار سيارة اليوم السبت، قرب مسجد الميتم في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، أسفر عن مقتل مدنيين، وسقوط عشرات الجرحى.

وقالت المصادر: "إن التفجير وقع قرب خيمة اعتصام مدني أمام المجلس المحلي في مدينة اعزاز، موضحة، أن الخيمة كانت تضم العشرات من المدنيين المطالبين بحل مجلس المدينة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "إن الانفجار تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين، كحصيلة أولية، وسقوط عشرات الجرحى"، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع، نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين، فيما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى اللحظة.

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