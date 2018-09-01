ثلاثة قتلى ومصابون في انفجار بمصنع متفجرات روسي



وفي واقعة منفصلة يوم الجمعة، قتل عاملان في انفجار في مصنع كوزنتسوف بمنطقة سامارا، وينتج المصنع محركات صواريخ وطائرات لصالح شركة روستك الحكومية العملاقة لصناعة الأسلحة.



وقال محققون: إن الحادثة وقعت، أثناء تنظيف خزان للأكسجين.



رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم السبت، فيما أصيب أربعة أخرون، في انفجار وقع أمس الجمعة، بمصنع للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك الروسية، بحسب ما قاله مسؤولون محليون.وقال الفرع المحلي من لجنة التحقيق الاتحادية الروسية في بيان على موقعه على الإنترنت: "إن تحقيقاً يجري لمعرفة سبب الانفجار في المصنع التابع لشركة سفيردلوف الحكومية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل ليبديف، القائم بأعمال مدير الشركة قوله: "إن الانفجار نجم عن حادث وقع فيما كان العمال، يدمرون ألغاماً قديمة مضادة للدبابات لصالح وزارة الدفاع"، مضيفاً: "خمسة أشخاص ما زالوا مفقودين عقب الانفجار".