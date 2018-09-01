شؤون فلسطينية

طواقم الدفاع المدني تُسيطر على حريق اندلع في مطعم وسط مدينة أريحا

طواقم الدفاع المدني تُسيطر على حريق اندلع في مطعم وسط مدينة أريحا
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت طواقم الإطفاء التابعة لمديرية أريحا والأغوار، على حريق كبير اندلع في مطعم بأريحا صباح اليوم السبت.

وذكر تقرير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طواقم الأطفاء، هرعت إلى المكان، إثر ورود بلاغ بوجود حريق في مطعم وسط المدينة، وعلى الفور، توجهت مركبات الإطفاء إلى مكان الحدث؛ ليتبين أن حريقاً اندلع في مدخل ومطبخ المطعم، فعمل طاقم الإطفاء على التأكد من فصل التيار الكهربائي، ومكافحة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها لقاعات الطعام داخل المطعم، وللمحال التجارية الملاصقة.

وأضاف التقرير، أن لتدخل الإطفائي رقيب أول محمد أبو رومي في إطفاء الحريق، أثر كبير في تثبيط النيران، حيث إن أبو رومي وأثناء إجازته ومروره بمكان الحريق قام بمكافحة النيران باستخدام اسطوانة إطفاء كانت في المكان، وقبل وصول طواقم الإطفاء.

وأكد التقرير أن هذا الأداء والمبادرة، كان لها تأثير إيجابي في تقليل سرعة انتقال النيران من مدخل المطعم إلى داخله، حيث إن مدخل المطعم، يحتوي مكاناً لتحضير الأطعمة المقلية بالزيت، والتي كانت بداية لاندلاع النيران، التي أدت لخسائر كبيرة في المعدات والديكورات والشبكة الكهربائية.

أخبار ذات صلة

وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب

وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب

أبو ردينة: الرئيس والقيادة يدرسون التوجه للجمعة العامة بسبب القرار الأمريكي بحق (أونروا)

أبو ردينة: الرئيس والقيادة يدرسون التوجه للجمعة العامة بسبب القرار الأمريكي بحق (أونروا)

التربية تنظم مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري

التربية تنظم مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري

شاهد كيف بدا &#34;أحمد الدوابشة&#34; في يومه الأول في المدرسة

شاهد كيف بدا "أحمد الدوابشة" في يومه الأول في المدرسة

دوجاريك يدعو الدول لسد الفجوة المالية عقب قرار وقف تمويل (أونروا)

دوجاريك يدعو الدول لسد الفجوة المالية عقب قرار وقف تمويل (أونروا)

جيش الاحتلال يُفجر خمس عبوات ناسفة شرقي قطاع غزة

جيش الاحتلال يُفجر خمس عبوات ناسفة شرقي قطاع غزة

لابيد يُرحب بوقف تمويل (أونروا) ويؤكد: فقدت الغرض الذي أُنشئت لأجله

لابيد يُرحب بوقف تمويل (أونروا) ويؤكد: فقدت الغرض الذي أُنشئت لأجله

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب سيارة على الطريق الساحلي بخانيونس

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب سيارة على الطريق الساحلي بخانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية تنظم مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري

التربية تنظم مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري

طواقم الدفاع المدني تُسيطر على حريق اندلع في مطعم وسط مدينة أريحا

طواقم الدفاع المدني تُسيطر على حريق اندلع في مطعم وسط مدينة أريحا

جيش الاحتلال يُفجر خمس عبوات ناسفة شرقي قطاع غزة

جيش الاحتلال يُفجر خمس عبوات ناسفة شرقي قطاع غزة

لابيد يُرحب بوقف تمويل (أونروا) ويؤكد: فقدت الغرض الذي أُنشئت لأجله

لابيد يُرحب بوقف تمويل (أونروا) ويؤكد: فقدت الغرض الذي أُنشئت لأجله

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب سيارة على الطريق الساحلي بخانيونس

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب سيارة على الطريق الساحلي بخانيونس

البرغوثي: حق العودة مُقدس والإجراءات الأميركية ستزيد تمسكنا به

البرغوثي: حق العودة مُقدس والإجراءات الأميركية ستزيد تمسكنا به

الحكومة: واشنطن وترامب يستحدثون العداء للقضية الفلسطينية

الحكومة: واشنطن وترامب يستحدثون العداء للقضية الفلسطينية

الصيفي: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية إلى القطاع

الصيفي: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية إلى القطاع

منوعات

بكامل أناقتها وجمالها.. أول ظهور لوفاء الكيلاني بعد خبر &#34;إجهاضها&#34;

بكامل أناقتها وجمالها.. أول ظهور لوفاء الكيلاني بعد خبر "إجهاضها"

شاهد لحظة ضرب عمرو دياب لحارسه الخاص في آخر حفلاته.. والسبب غير متوقع

شاهد لحظة ضرب عمرو دياب لحارسه الخاص في آخر حفلاته.. والسبب غير متوقع

ناهد السباعي تُفاجئ الجمهور بدخولها القفص الذهبي دون سابق إنذار

ناهد السباعي تُفاجئ الجمهور بدخولها القفص الذهبي دون سابق إنذار

&#34;احنا بنشتري راجل&#34;.. نجمات صدمن العالم بزواجهن من رجال أقل جمالاً وثراءً منهن

"احنا بنشتري راجل".. نجمات صدمن العالم بزواجهن من رجال أقل جمالاً وثراءً منهن

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

كيف خسرت سمية الخشاب 20 كيلو من وزنها بمكونين فقط؟

كيف خسرت سمية الخشاب 20 كيلو من وزنها بمكونين فقط؟

ابنة عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف شقيقها

ابنة عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف شقيقها

نجم ينتظر طفله العاشر.. وهذه قصته مع النساء

نجم ينتظر طفله العاشر.. وهذه قصته مع النساء

تعرف على مصير مُسرب صور جينيفر لورانس العارية

تعرف على مصير مُسرب صور جينيفر لورانس العارية

عربي

ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية

ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية

هل هرب (بن علي) من الحجاج التونسيين في السعودية لبلد أوروبي؟

هل هرب (بن علي) من الحجاج التونسيين في السعودية لبلد أوروبي؟

فيديو: لبنان… قتيلان و3 جرحى في اشكال تحول الى معركة بالسكاكين

فيديو: لبنان… قتيلان و3 جرحى في اشكال تحول الى معركة بالسكاكين

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان