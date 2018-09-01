طواقم الدفاع المدني تُسيطر على حريق اندلع في مطعم وسط مدينة أريحا



وذكر تقرير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طواقم الأطفاء، هرعت إلى المكان، إثر ورود بلاغ بوجود حريق في مطعم وسط المدينة، وعلى الفور، توجهت مركبات الإطفاء إلى مكان الحدث؛ ليتبين أن حريقاً اندلع في مدخل ومطبخ المطعم، فعمل طاقم الإطفاء على التأكد من فصل التيار الكهربائي، ومكافحة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها لقاعات الطعام داخل المطعم، وللمحال التجارية الملاصقة.



وأضاف التقرير، أن لتدخل الإطفائي رقيب أول محمد أبو رومي في إطفاء الحريق، أثر كبير في تثبيط النيران، حيث إن أبو رومي وأثناء إجازته ومروره بمكان الحريق قام بمكافحة النيران باستخدام اسطوانة إطفاء كانت في المكان، وقبل وصول طواقم الإطفاء.





وأكد التقرير أن هذا الأداء والمبادرة، كان لها تأثير إيجابي في تقليل سرعة انتقال النيران من مدخل المطعم إلى داخله، حيث إن مدخل المطعم، يحتوي مكاناً لتحضير الأطعمة المقلية بالزيت، والتي كانت بداية لاندلاع النيران، التي أدت لخسائر كبيرة في المعدات والديكورات والشبكة الكهربائية.

رام الله - دنيا الوطنسيطرت طواقم الإطفاء التابعة لمديرية أريحا والأغوار، على حريق كبير اندلع في مطعم بأريحا صباح اليوم السبت.