دوجاريك يدعو الدول لسد الفجوة المالية عقب قرار وقف تمويل (أونروا)















يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت اليوم السبت، وقفت كامل تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

رام الله - دنيا الوطندعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الدول، لسد الفجوة المالية، عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وقف تمويل وكالة (أونروا) بشكل رسمي؛ ليتسنى تنفيذ النشاطات والمشاريع للاجئين، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.