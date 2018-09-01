جيش الاحتلال يُفجر خمس عبوات ناسفة شرقي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنسُمع دوي ثلاثة انفجارات صباح اليوم السبت، قرب السياج الفاصل في منطقة ملكة شرقي غزة.وبحسب موقع (حدشوت 24) ، فقد فجر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، خمس عبوات ناسفة، ألقيت نحو قوات الجيش على حدود قطاع غزة أمس الجمعة، ولم تنفجر.يشار إلى أن الجماهير الفلسطينية، شاركت أمس الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة، والتي حملت اسم جمعة (مسيراتنا مستمرة) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أسفرت عن إصابة 180 فلسطينياً.