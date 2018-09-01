لابيد يُرحب بوقف تمويل (أونروا) ويؤكد: فقدت الغرض الذي أُنشئت لأجله

رام الله - دنيا الوطنرحب يائير لابيد زعيم حزب (يش عتيد)، عضو الكنيست، بقرار الإدارة الأمريكية، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب ما جاء على موقع (القناة 12) الإسرائيلية.وقال لابيد في تصريح له اليوم السبت: "فقدت (أونروا) منذ زمن بعيد الغرض الذي أنشئت من أجله".وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت بشكل رسمي وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بشكل كامل.وتدعم الوكالة حالياً، أكثر من خمسة ملايين شخص في المناطق الخمس التي تعمل بها، وهي: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة.