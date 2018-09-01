إصابة أربعة مواطنين بانقلاب سيارة على الطريق الساحلي بخانيونس

خاص دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة على طريق البحر، غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأكد فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن سائق السيارة من نوع (كيا) كان مسرعاً على الطريق الساحلي، فانحرفت السيارة، وانقلبت مرتين، ما أسفر عن إصافة أربعة مواطنين بجروح وصفت بالطفيفة.وأشار حرب إلى أنه جرى نقل الإصابات إلى المستشفى، لتلقي العلاج.