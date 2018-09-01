البرغوثي: حق العودة مُقدس والإجراءات الأميركية ستزيد تمسكنا به

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن قرار الإدارة الأميركية، وقف تمويل وكالة (أونروا) بالكامل، يُمثل تنفيذاً لمخططات نتنياهو الرامية إلى تصفية حق العودة، وكل الحقوق الفلسطينية.وأكد البرغوثي في لقاء مع محطة (البي. بي. سي)، إن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، التي هجروا منها حق مقدس، وأن الإجراءات الأميركية، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً به.وأوضح د. مصطفى البرغوثي، أن المس بتمويل وكالة الغوث الدولية، هو إجراء سياسي، مخالف لقرارات الأمم المتحدة في إطار تطبيق ما يسمى بـ (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية الحقوق الفلسطينية بالكامل، والتي تدرجت من محاولة شطب حق الفلسطينيين في القدس، إلى محاولة تصفية حق العودة، وتشجيع الاستيطان الاستعماري المنفلت في الضفة الغربية.وقال البرغوثي: إن من واجب الدول العربية والمجتمع الدولي، العمل الفوري على سد العجز في ميزانية وكالة الغوث الدولية (أونروا)، والتي يجب أن يستمر عملها، حسب قرار إنشائها الأممي، حتى يتم تنفيذ قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة (194) بعودة اللاجئين إلى ديارهم.