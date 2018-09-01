الحكومة: واشنطن وترامب يستحدثون العداء للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن قرار الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، قطع ووقف التمويل عن (أونروا)، مرفوض ومستنكر، ويعبر عن الخلل والخطأ الفادح الذي ترتكبه السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.وشدد المتحدث الرسمي، على أن قضية اللاجئين، إحدى الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها.وأضاف المتحدث الرسمي، بأن (واشنطن- ترامب) تلجأ إلى استحداث العداء للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني، وقيادته من خلال انتهاجها (سياسة التطرّف العمياء) المطابقة والملائمة للاحتلال الإسرائيلي.وشدد المتحدث الرسمي، على أن ما تقوم به إدارة ترامب تجاه فلسطين المحتلة، إنما تفعله نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي وخدمة سوداء له.وتوجه المتحدث الرسمي، بالشكر إلى الدول التي عبرت عن رفضها للقرار الأمريكي المساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووقف تمويل (أونروا)، وطالب المتحدث الرسمي بتحرك عالمي أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأمريكية ضمن (سياسة الفوضى والتخبط) التي تنتهجها (واشنطن- ترامب ) خدمة للاحتلال الإسرائيلي، والعداء للقضية الفلسطينية.