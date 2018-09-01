الصيفي: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية إلى القطاع



























خاص دنيا الوطنأعلن الدكتور حسن الصيفي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، عن عودة الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية، إلى القطاع مساء أمس الجمعة، عبر (معبر رفح البري).وأشار الصيفي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الدفعة الأولى، وصلت على ثلاث طائرات، كل طائرة تحمل 286 حاجاً، لافتاً إلى أنه من المقرر، أن تصل الدفعة الثانية اليوم السبت.وكان الصيفي، قد أعلن في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن"، أن عودة الحجاج إلى القطاع، سيتسمر لمدة أربعة أيام، منوها في الوقت ذاته إلى أن الدفعة الاولى، ستصل الجمعة، على أن تصل الدفعة الأخيرة يوم الاثنين.