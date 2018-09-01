هل هرب (بن علي) من الحجاج التونسيين في السعودية لبلد أوروبي؟

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (نورت): إن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كان مختفياً خلال فترة موسم الحج في السعودية، وذلك خوفاً من الحجاج التونسيين.







ونقل الموقع، عن مجلة بلجيكية قولها: إن بن علي هرب من الحجاج، حيث سافر إلى بلد أوروبي اسكندنافي، حيث لا جالية تونسية كبيرة فيه.







وحسب الموقع، فقد استطاع السفر لتلك البلد، بطائرة وفرها له ضباط مخابرات تونسيون، ما زالوا على ولاء له، وسافر إلى دولة أوروبية.



أما في الرياض، فلم يصدر أي توضيح أو خبر، عن الرئيس التونسي السابق بن علي، حسب الموقع.ونقل الموقع عن رجل أعمال تونسي يعمل في السعودية، قوله: إن بن علي ما زال في قصره؛ لكن جيران القصر القريبين، يقولون: إنه لم يعد موجوداً في قصره في السعودية.