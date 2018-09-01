القدرة: حالة المُسعفة أبو مسامح في تطور إيجابي ولازالت تحت العناية

رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطنية في قطاع غزة، أن الحالة الصحية للمسعفة المتطوعة شروق أبو مسامح (20 عاماً)، في تطور إيجابي، لافتاً إلى أنها لازالت تحت العناية السريرية في مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة.وكانت المسعفة أبو مسامح، قد أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر، خلال تأدية عملها في فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (مسيراتنا مستمرة) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت أن فعاليات جمعة (مسيراتنا مستمرة) قد أسفرت عن إصابة 180 مواطنا على الحدود الشرقية لقطاع غزة.