فيديو: لبنان… قتيلان و3 جرحى في اشكال تحول الى معركة بالسكاكين

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رام الله - دنيا الوطنأدى اشكال كبير في منطقة برج حمود، شمال العاصمة اللبنانية بيروت، إلى سقوط قتيلين و3 جرحى احدهم بحال حرجة بعدما تطور تلاسن إلى تضارب بالسكاكين.وفي التفاصيل أن مشادة كلامية وقعت بين شاب سوري ومواطن أرمني سبعيني تطورت إلى شتائم ادت إلى إقدام الشاب السوري على قتل الرجل الأرمني، بحسب "الإشكال سرعان ما تطور بعدما قامت مجموعة من الشباب الأرمن بمطاردة السوري الذي كان برفقة صديق له، ليندلع اشكالا بينهم تطور إلى تضارب بالسكاكين قتل على اثره السوري الأول وأصيب صديقه بجروح بليغة فيما اصيب عدد من الشبان المهاجمين نقلوا على الاثر جميعا إلى مستشفيات المنطقة.