شؤون فلسطينية

الخضري: قرار واشنطن وقف دعم (أونروا) أهدافه سياسية

الخضري: قرار واشنطن وقف دعم (أونروا) أهدافه سياسية
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن ‏قرار واشنطن قطع المساعدات المالية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خطير، وتأثيره يمتد ليصل ملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.

وأكد الخضري في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم السبت1-9-2018 أن هذا القرار هو استهداف وتعقيد للحالة الإنسانية للوصول لأهداف سياسية، معتبراً أن ذلك "لن يمر والشعب الفلسطيني حقه بالعودة ثابت، تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار إلى أن القرار، يأتي في وقت تتصاعد في الأوضاع الإنسانية للاجئين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة في غزة، حيث يعتمد مليون منهم على المساعدات الإنسانية المحدودة.

وبين الخضري، أن وقف خدمات الوكالة، هو مساس حقيقي وخطير بحياة اللاجئين اليومية والعملية والتعليمية والخدمات الصحية والإنسانية.

وشدد على أن قرار الوقف التام للدعم ومن قبله قرار التقليص، يأتي ضمن "خطةأمريكية واضحة، تتعامل برؤية خطيرة في  محاولة الالتفاف على حقوق اللاجئين وإنهاء قضيتهم".

وقال: "هذا القرار لا ينفصل عن الخطوات الأمريكية والإسرائيلية التي تُنفذ على الأرض، بدءاً بنقل السفارة الأمريكية للقدس، مروراً بعملية بناء وتوسيع الاستيطان في القدس والضفة الغربية، والتضيق على قطاع غزة".

ودعا الخضري إلى خطة دبلوماسية فلسطينية لمواجهة تحديات هذا القرار، وإفشال الخطة الأمريكية بتقويض (ونروا) حيث سيكون في العام القادم تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد التفويض لها لممارسة أعمالها.

وشدد الخضري على ضرورة العمل الفلسطيني الدؤوب لإفشال الخطوات، التي تهدف إلى سلب الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، وإقامة ودولة فلسطينية وعاصمتها القدس، والدفع تجاه إنجاز التوحد الفلسطيني.

ودعا الخضري الدول العربية والاسلامية والأجنبية؛ لمضاعفة جهودها وزيادة دعمها المالي لـ (أونروا)، بما يتيح لها تنفيذ برامجها الإنسانية لخدمة ملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.

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