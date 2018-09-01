تنقل 4814 مسافراً الجمعة عبر (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 4814 مسافراً في الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي :-





مغادرون: 2165 مسافراً.

قادمون: 2649 مسافراً.

مرجعون: 8 مسافرين.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى، على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.





رام الله - دنيا الوطن