دولي

محكمة برازيلية: لولا دا سيلفا لا يمكنه الترشح للانتخابات

محكمة برازيلية: لولا دا سيلفا لا يمكنه الترشح للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، يوم الجمعة، بأن الرئيس السابق لولا دا سيلفا، السجين، لا يمكنه الترشح للانتخابات بسبب الحكم في قضية الفساد، وفقاً لوكالة (رويترز).

وذكرت الوكالة: "إن قرار الأغلبية، أربعة من سبعة قضاة، ينفي بعض الشكوك بخصوص أكثر انتخابات غير مستقرة في البرازيل منذ عقود، على الرغم من ذلك صرح محامو لولا، أنهم سيستأنفون الحكم في المحكمة العليا، عند صدور أي قرار سلبي".    

هذا وكانت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري  بالبرازيل، قد أصدرت في وقت سابق، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويجري الحديث حول قضية الفساد، التي وفقاً لها حكم على لولا دا سيلفا، بالسجن لمدة 12 سنة وشهر واحد، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ورفضت المحكمة العليا في البرازيل، الاستئناف لدفاع، لولا دا سيلفا، وقررت وضعه بالسجن.

وصوت لصالح سجن الرئيس السابق للبرازيل، ستة قضاة من أصل 11، أي الأكثرية مقابل 5 ضد، وجاء ذلك في تصويت مباشر على الإنترنت.

وقد أثارت القضية انقساماً حاداً في البلاد، وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، وأحدثت أيضاً بلبلة في الجيش.

ولا يزال الزعيم اليساري السابق، أشهر سياسي في البرازيل، رغم إدانته ورغم استمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة، ويتقدم كل استطلاعات الرأي عن الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبرالمقبل، رغم أن إدانته ستحرمه على الأرجح من خوض السباق.

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