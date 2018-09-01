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قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شن مسلحو جماعة الحوثيين، قصفاً على قوات سعودية ويمنية في قطاعي نجران وجازان جنوب غربي السعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن مسلحي الجماعة، قصفوا تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غرب موقع السديس في نجران بصاروخين محليي الصنع، من نوع (زلزال1) مداه 3 كيلومترات، وقد أوقعا خسائر وصفتها بالفادحة".  

وأضافت: "إن القوة الصاروخية والمدفعية في جماعة الحوثي، استهدفت تجمعات وتحصينات لقوات الرئيس هادي، قبالة السديس في نجران بعدد من قذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

وفي قطاع جيزان، ذكرت (سبأ) أن مسلحي الحوثي، أعطبوا بصاروخ موجه، آلية سعودية تحمل مقاتلين من قوات الرئيس هادي شرق جبل الدود.

وأشارت إلى أن مدفعية الحوثيين، نفذت قصفاً على تجمعات الجنود السعوديين في موقع الجمايم بجيزان، كما استهدفت تجمعات أخرى لقوات الرئيس هادي قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير.

وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت الخميس، إطلاق صاروخ باليستي نوع (بدر1) على معسكر مستحدث للجيش السعودي في نجران.

يُذكر، أن مسلحي الحوثيين يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن، تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص، لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.

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