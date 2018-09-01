شؤون فلسطينية

وفد المخابرات المصرية يصل رام الله للقاء الرئيس.. وهذا ما سيبحثه

وفد المخابرات المصرية يصل رام الله للقاء الرئيس.. وهذا ما سيبحثه
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية  اليوم، للقاء الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح له، أن الوفد المصري، سيضع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في آخر المستجدات، كما سيتم التشاور لاستكمال مباحثات المصالحة الفلسطينية الداخلية، بحسب مفوضية الإعلام في حركة فتح بالمحافظات الجنوبية.

وأشار الشيخ، إلى أن حركة فتح جاهزة ومبدية استعدادها لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها من شأنها إنهاء الانقسام، وتجاوز العقبات التي تواجه مسار المصالحة.

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