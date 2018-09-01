أردوغان: الدول الغربية لن تتمكن من تركيعنا عبر الدولار

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الدول الغربية، لن تتمكن من تركيع الشعب التركي عبر الدولار، وذلك في إشارة إلى تأثير الأزمة بين أنقرة وواشنطن على سعر صرف الليرة التركية.وأضاف أردوغان، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية: "لا يمكن للغرب أن يخيفنا عبر التهديد الاقتصادي، وإعلان الحرب الاقتصادية علينا"، لافتا إلى أن الشعب التركي ليس بالشعب الذي يرضخ أمام التهديدات، قائلاً: "لم نركع لغاية اليوم أمام أية قوة بشرية".وأشار أردوغان إلى أن الحكومة التركية تسير بحزم في طريقها، داعياً الأتراك إلى الصمود أمام الهجمات الاقتصادية، وتصنيفات وكالات الائتمان التي وصفها بـ"المحتالة"، وفقاً لما نقلته (الأناضول).وأكد الرئيس التركي، على أن اقتصاد بلاده قوي، وأن تركيا حققت قفزة في القطاع السياحي، خلال الموسم الحالي، كما أن "التوظيف - فرص العمل- في مستوى جيد جداً، وقطاع الزراعة، والثروة الحيوانية في وضع جيد"، على حد تعبيره.