(أونروا) تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عنها





وتابع، وقد وصف البنك الدولي أنشطتنا بأنها "مصلحة عامة عالمية" واعترف لنا بإدارتنا لواحد من أكثر النظم المدرسية فعالية في المنطقة، والتي غالباً ما يتفوق طلبتها على أقرانهم في المدارس العامة، وهذا انعكاس لالتزام (أونروا) الثابت بالحفاظ على الكرامة وفرص العيش الكريم.



وتابع، لقد كانت الولايات المتحدة نفسها دائماً المانح الأكبر والأكثر سخاء لـ (أونروا)، إذ قدمت إسهامات قيمة للغاية في أعمال الأونروا الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الدعم لضمان حصول الفتيات على التعليم، وضمان المعايير الصحية العالية، وتقديم المساعدات الغذائية لأكثر الفئات ضعفاً.



وأكد أنه في كانون الثاني/ يناير 2018، أبلغتنا الولايات المتحدة عن تخفيض قدره 300 مليون دولار في الدعم الذي تقدمه لميزانية (أونروا)، إذ قدمت 60 مليون دولار مقارنة بـ 364 مليون دولار في عام 2017.





وبعد إعلان اليوم، ستواصل (أونروا) بمزيد من التصميم من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين- 20 منهم حتى الآن ساهموا بمزيد من المال مقارنة بعام 2017، بما في ذلك دول الخليج وآسيا وأوروبا، ودول أخرى جديدة.



ونحن ممتنون للغاية للتضامن الواسع النطاق الذي عمل وضعنا غير المسبوق على خلقه، وممتنون أيضاً لسخاء العديدين من المانحين، والذي مكننا من البدء بالعام الدراسي في موعده المقرر من أجل 526,000 فتاة وصبي في هذا الأسبوع.





إن هذا هو ما تعنيه (أونروا)، وبوصفنا جهاز تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإننا سنواصل تقديم خدمات ومساعدات عالية الجودة لأكثر من 5,4 مليون لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم (أونروا) سامي مشعشع في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مجتمع البلدان الدولي، ومانحينا والبلدان المستضيفة لنا، قد أشادوا باستمرار بـ (أونروا) لما تقدمه من إنجازات ومعايير.