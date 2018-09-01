عربي

أميركا: سنرُد على أي هجوم كيمياوي للنظام السوري

أميركا: سنرُد على أي هجوم كيمياوي للنظام السوري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يبدأ ممثل الولايات المتحدة الخاص الجديد بشأن سوريا، جيمس جيفري، اليوم السبت، جولة على دول الجوار السوري، تشمل كلاً من إسرائيل والأردن وتركيا.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان، أن جيفري، سيؤكد على أن الولايات المتحدة، سترد على أي هجوم بالأسلحة الكيمياوية، يشنه النظام السوري، وفق ما أوردت قناة (العربية).

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة، تعتبر هجوم جيش النظام على محافظة إدلب، التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة تصعيداً للصراع السوري.

وكتب بومبيو في تغريدة على (تويتر): "الولايات المتحدة تعتبر هذا تصعيداً لصراع خطير بالفعل"، كما وجه انتقادات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "لدفاعه عن الهجوم السوري والروسي".

ويأتي هذا فيما قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، إن هجمة عسكرية محتملة على آخر معقل للمعارضة في سوريا تهدد بإثارة موجة جديدة من النزوح، وتثبط همة اللاجئين في العودة إلى الوطن.

وأشار غراندي، الجمعة، إلى أن الهجوم على إدلب "سيكون صعباً للغاية"، لافتاً إلى أنه ناشد النظام السوري لإيجاد طريقة للمنطقة، المكتظة بالمدنيين والجماعات المسلحة، "تحفظ حياة المدنيين".

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