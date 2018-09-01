شؤون فلسطينية

قيادي في حماس يُعلق على القرار الأمريكي بوقف تمويل (أونروا)

قيادي في حماس يُعلق على القرار الأمريكي بوقف تمويل (أونروا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، السبت، على قرار الإدارة الأميركية، قطع التمويل بشكل كامل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري: إن القرار الأمريكي بإلغاء كامل المعونة الأمريكية لـ (أونروا) يهدف إلى شطب حق العودة، ويمثل تصعيداً أمريكياً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو زهري: "القرار يعكس الخلفية الإسرائيلية للقيادة الأمريكية، التي أصبحت عدواً لشعبنا وأمتنا، ونؤكد أننا لن نستسلم لمثل هذه القرارات الظالمة".

وكانت الإدارة الأميركية، أعلنت مساء أمس الجمعة، بشكل رسمي قطعها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بالكامل.

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