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الإخوان المسلمين: دي مستورا تبنَّى الرواية الروسية بتلفيق الاتهامات ضد إدلب

الإخوان المسلمين: دي مستورا تبنَّى الرواية الروسية بتلفيق الاتهامات ضد إدلب
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تصريحات المبعوث الدولي الخاص "ستيفان دي مستورا" التي حرض فيها على مهاجمة محافظة إدلب.

وقالت الجماعة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها تابعت باستغراب ما صرح به دي ميستورا حول إدلب، حيث ذكر "وجود آلاف (الإرهابيين) في إدلب، وأن المعارضة قادرة على استخدام غاز الكلور"، معتبرة أنها "لغة تبريرية لما سيقوم به النظام وروسيا وإيران من هجوم عسكري على المحافظة".

واعتبرت الجماعة، أن الأمم المتحدة ومبعوثها، قد تحولوا إلى مسوقين ومبررين لهجوم عسكري على ملايين المدنيين في إدلب، مشيرة إلى أن ذلك هو "قمة الفشل الدولي في منع حماية النازحين"، نتيجة خرق اتفاقيات خفض التصعيد من قبل روسيا.

وأشارت إلى أن كلمات دي مستورا، تعطي الضوء الأخضر لهجوم عسكري روسي على المنطقة، وتتبنى الرواية الروسية التي تلفق الاتهامات والأكاذيب للمعارضين في إدلب.

ودعت الجماعة، في نهاية بيانها، تركيا للضغط على جميع الأطراف من أجل الالتزام باتفاقية خفض التصعيد الخاصة بإدلب.

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