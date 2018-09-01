صيدم: فلسطين تحقق رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن دولة فلسطين حققت رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية (ISA) منها (68) حكومية و(57) تابعة لوكالة الغوث، لافتاً إلى أن عدد المدارس الفلسطينية الفائزة، أكبر من مجموع المدارس الفائزة من دول العالم العربي.





وهنأ صيدم المدارس الفائزة بهذه الجائزة، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، مؤكداً أن هذا الإنجاز يبرهن من جديد على تميز النظام التعليمي الفلسطيني ونجاعته وإصرار الأسرة التربوية على تسجيل المزيد من النجاحات والإنجازات، ويعكس الإرادة الصلبة لدى أبناء الأسرة التعليمية ورغبتهم الجادة لإعلاء اسم فلسطين عالياً عبر هذه المشاركات.





وأكد وزير التربية التعاون البناء مع المجلس الثقافي البريطاني من خلال تنظيم هذه الجائزة، وغيرها من البرامج المشتركة، مشيداً بالمدارس المشاركة في الجائزة، وجميع القائمين عليها، خاصة أسرة الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي.





وجدد صيدم تأكيده على رسالة التعليم والجهود التي تضطلع بها الوزارة في الوقت الراهن في سبيل دعم المبادرات النوعية وتبنيها والمساهمة في تكريس نهج يستند على الإبداع والتميز، داعياً جميع المدارس للمشاركة في هذه الجائزة خلال العام الدراسي الحالي الذي سيشهد الكثير من التطورات على الصعيد التربوي.





يشار إلى أن مشروع جائزة المدرسة الدولية، يتضمن تنفيذ عدة نشاطات منهجية عالمية ضمن تعاون وشراكة فاعلة بين مدارس فلسطينية وأخرى خارجية، ويتضمن أيضاً نشر مفهوم العالمية من خلال موضوعات متنوعة تحاكي الفئات العمرية المختلفة، والعمل على إثراء المناهج الدراسية مما ينعكس إيجابياً في تحقيق الأهداف التربوية على مستوى المدرسة بشكل شمولي.

رام الله - دنيا الوطن