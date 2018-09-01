صحيفة بريطانية: سياسة ترامب حيال فلسطين وصفةً للفوضى

رام الله - دنيا الوطن

سلطت صحيفة (الغارديان) البريطانية، في تقرير لها، الضوء حول سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يخص القضية الفلسطينية، موضحةً أن إدارة ترامب هي أول إدارة في التاريخ تساند إسرائيل بشكل مطلق، ودونما تحفظ، بينما تشن الحرب الدبلوماسية على الفلسطينيين، إنها وصفة للفوضى.







وقالت الصحيفة، إنه منذ أن أوجدت إسرائيل في العام 1948 والولايات المتحدة هي اللاعب الأهم في المنطقة، فلطالما توسط رؤساء الولايات المتحدة لإبرام صفقات سلام، ووفروا لإسرائيل ضمانات أمنية، وقدموا للفلسطينيين تعهدات بعدم التخلي عنهم، وكانت واشنطن باستمرار مستعدة للتدخل لإطفاء الحريق، فيما لو اندلعت النيران في أخشاب الغضب والسخط الجافة داخل الأرض المقدسة؛ ولكن يبدو أن دونالد ترامب مشعل حرائق أكثر منه رجل إطفاء".





وأضافت: "أقدمت إدارة ترامب على قطع تمويلها للمساعدات التي تقدم للفلسطينيين، وقلصت مساهماتها في تمويل وكالة الغوث والتشغيل التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، والتي تعين ما يزيد على خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في أنحاء الشرق الأوسط، وسيتضرر من قطع المساعدات مئات الآلاف من البشر الذين يعيشون في أوضاع صعبة.







ويحذر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون فيما وراء الكواليس، بأن الخطوة الأميركية يمكن أن تتسبب في رد فعل غاية في السوء، فهي "تشعل النيران في الأرض" من خلال تعميق الأزمة الاقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة"، وفق الصحيفة.











وترى الصحيفة أن سياسة السيد ترامب تجازف "بأمن واستقرار الأمم، وما هو آت سيكون أسوأ، وتريد إدارة ترامب إنهاء سياسة أونروا، التي تعتبر ذرية اللاجئين الفلسطينيين لاجئين أيضاً، فبدلاً من أن يكون لخمسة ملايين لاجئ حق العودة إلى وطنهم الأصلي، سيقتصر هذا الحق على بضع مئات الألوف فقط، بل ذهبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى أبعد من ذلك، حين قالت إن حق العودة للفلسطينيين، وهو المطلب الذي يعتبره الفلسطينيون أساسياً، بينما تعتبره إسرائيل خطراً عليها- ينبغي ألا يكون مطروحا على طاولة المفاوضات.







وحسب الصحيفة: "فإن هذه خطوات خطيرة في منطقة خطيرة، وكان من المفروض أن يبت في قضية حق اللاجئين في العودة، مثلها مثل وضع مدينة القدس، من خلال المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".





وتقول الغارديان إن "السيد ترامب لا يعبأ، وينبغي أن ينتابنا القلق العميق إزاء ذلك، فهو يزعم أنه يعرض (صفقة القرن) لإنهاء الصراع، وفي واقع الأمر، لن تكون هناك صفقة مجمع عليها من الطرفين.







وأكملت: "رفض السيد ترامب الموافقة على فكرة حل الدولتين، وبدلاً من ذلك يعكف فريقه على إعداد مقترح صمم لإرضاء أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، مفاده "إن لم يعجبكم فلتشربوا البحر".





وكما غرد المفاوض الأميركي السابق، هارون دافيد ميلر، بأن هذه الإدارة هي "الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تقدم دعما غير مشروط لحكومة إسرائيل، بينما تشن حرباً سياسية واقتصادية على الفلسطينيين".







وتشير الصحيفة، إلى أن ما بات جلياً هو أنه لا يمكن إخضاع شعب محروم من الحرية والكرامة، فعلى مدى سبعين عاماً الماضية، لم يقبل الفلسطينيون بأي تسوية تملى عليهم من قبل أطراف خارجية ترسم الحدود، وتعيد تعريف السيادة، دونما موافقة شعبية، ويخطئ السيد ترامب، إن ظن أنهم يمكن أن يقبلوا بذلك الآن".

وتابعت: "تشير التقارير إلى أن الرئيس لا يتزعزع، فهو يرغب في وقف كل التمويل الذي تتلقاه (أونروا)، وفرض حظر على البلدان الأخرى؛ لمنعها من دفع المبالغ التي تتوقف الولايات المتحدة عن تقديمها، إنها وصفة للفوضى: فما الذي سيحل بنصف مليون طفل توفر لهم (أونروا) مدارس للتعليم أو بنصف سكان غزة الذين يعتمدون على (أونروا) للحصول على الغذاء؟ تقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 350 مليون دولار سنوياً لـ (أونروا)، أي ما يزيد على ربع ميزانية المنظمة السنوية، التي تصل إلى 1.2 مليار دولار".