فيديو: وزيرة خارجية النمسا تشيد بـ"دبلوماسية الرقص" بعد رقصها مع بوتين

ردت وزيرة الخارجية النمسوية كارين كنايسل، اليوم الجمعة، على الانتقادات التي تعرضت لها، بعد أن رقصت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل زفافها، قائلة "إن الدبلوماسية تتجاوز تبادل ملاحظات سياسية".



وبحسب وكالة "فرانس برس"، فان "كارين" قالت أنها أمضت أمسية ملهمة الخميس، وهي ترقص السامبا وبوسا نوفا مع نظرائها البريطاني واليوناني والبولندي والروماني على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.



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ووصفت نظيرها البريطاني جيريمي هانت، بأنه "راقص ممتاز وساحر" ردا على سؤال حول مهاراته في حلبة الرقص.



وقالت في مؤتمر صحافي، "إن الدبلوماسية أكثر من مجرد تقديم ملاحظات سياسية، الرقص ليس له تأثير سياسي سواء كنت أرقص مع جيريمي أو أي شخص آخر".



وتابعت "لقد رقصت مع العديد من الرجال في السابق"، إلا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني قاطعتها وسط الضحك قائلة "سأتوقف هنا."



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ورشح حزب الحرية اليميني المتطرف كنايسل لوزارة الخارجية عندما تولى السلطة في حكومة الائتلاف مع حزب الشعب (وسط يمين) في أاواخر العام الماضي. ووقع حزب الحرية "اتفاق تعاون" مع حزب بوتين "روسيا الموحدة" منذ 2016.



واختتمت كنايسل أنها دعت بوتين في يونيو/ حزيران، عندما كان في زيارة رسمية إلى فيينا أثناء توزيعها دعوات الزفاف إلى المستشار النمسوي سيباستيان كورتز وغيره من الزملاء في ذلك اليوم.