شؤون فلسطينية

الأزهر يدين قمع الاحتلال للاحتجاجات الشعبية الرافضة للاستيطان

الأزهر يدين قمع الاحتلال للاحتجاجات الشعبية الرافضة للاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
 أدان الأزهر الشريف بشدة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاجات أهالي منطقة جبل الريسان في قرية رأس كركر، غرب مدينة رام الله، في ضوء محاولات الاحتلال الاستيلاء على المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، من بينها إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف برصاصة "مطاطية".

وأكد الأزهر الشريف، في بيان له، أن مثل هذه الممارسات الاحتلالية تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لوقف سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي التي قطعت أوصال الضفة الغربية ونهبت مواردها.

وشدد على دعمه الكامل لشعبنا الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه ومقدساته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوب المناضلين ويثبت أقدامهم في مواجهة سياسات الاحتلال السافرة، وأن يمُنَّ على الوزير عساف وجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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