شؤون فلسطينية

حنيني: قرار شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة خطير ويجب مواجهته

حنيني: قرار شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة خطير ويجب مواجهته
عبد الحكيم حنيني القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الحكيم حنيني: إن قرار المحكمة الإسرائيلية بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة غرب رام الله، واعتبار اغتصاب أراضي المواطنين الفلسطينيين تم بحسن نية؛ يأتي تأكيداً على عدم قانونية وشرعية هذه المحاكم، معتبراً القرار بالخطير، والذي يمهد لشرعنة كل البؤر الاستيطانية في الضفة.

وأكد حنيني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه القرارات الجائرة والباطلة، تكشف زيف أطروحات التسوية مع هذا المحتل، وتنسف ما يروجه أنصار مسار المفاوضات من واقعية سياسية، ويُضيف دليلاً جديداً لعدمية حل الدولتين، والذي لا يؤمن به الاحتلال، ولم يعد له وجود على الأرض.

وأشاد القيادي في حماس بالرد الشعبي الرافض للاستيطان والمعبر عن روح المقاومة المتأصلة في شعبنا، من خلال المواجهات التي يخوضها أبناء هذا الشعب ضد محاولة المستوطنين زراعة بؤر جديدة في بلدة رأس كركر.

وشدد على أن خيار المقاومة، هو السبيل الوحيد لردع هذا المحتل وإيقاف توسعه الاستيطاني، وعدوانه المستمر على الإنسان والأرض الفلسطينية.

كما دعا جماهير شعبنا إلى التوحد في مواجهة الاستيطان بكافة أشكال المقاومة، وتكثيف جهودهم الشعبية لرفض الوجود الاستيطاني على الأرض الفلسطينية من خلال حرمانه المكوث الآمن، ورفع تكلفة وجوده فيها.

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