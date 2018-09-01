دولي

استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون فكرة عزل ترامب

استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون فكرة عزل ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال استطلاع للرأي، نُشر أمس الجمعة، إن 60% من الأمريكيّين لا يُوافقون على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبأنّ نصفهم تقريبًا يؤيّدون فكرة عزله.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة (واشنطن بوست) و(إيه بي سي نيوز)، فإنّ 36% فقط من الأمريكيين، يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض.

وشمل الاستطلاع الجديد 1003 أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين 26 و29 آب/ أغسطس، كما اعتبر 49% من المستطلعين أنّ الكونغرس يجب أن يُطلق عمليّةً لعزل ترامب، بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.

وعبّر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنّ الرئيس الأمريكي عرقل سير العدالة بمحاولته التدخّل في التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.

في المقابل، اعتبر 35% من الأمريكيّين، أنّ الرئيس لم يسع إلى التدخّل في هذا التحقيق، وقال 63% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدعمون التحقيق الذي يُجريه مولر، بينما أبدى 29% معارضتهم له.

ووفقًا للاستطلاع نفسه، فإنّ الأرقام أفضل بالنسبة إلى ترامب في ما يتعلّق بالاقتصاد، ذلك أنّ 45% من المستطلعين يؤيدون إدارته للاقتصاد (45% لا يؤيّدونها).

وتختلف شعبية الرئيس الجمهوري بشكل كبير حسب التوجهات السياسية: 78% من الجمهوريين يوافقون على أدائه، في حين يُعارضه 93% من الديمقراطيين و59% من المستقلين.

في آخر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست و(إيه بي سي نيوز) في نيسان/ أبريل، وافق 40% من الأمريكيين على أداء ترامب، بينما عبّر 56% منهم عن رفضهم لهذا الأداء.

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