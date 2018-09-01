شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد المقدسي نظام أبو رموز عن البلدة القديمة أسبوعين

رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد الناشط المقدسي نظام أبو رموز (37 عاماً) عن القدس القديمة لمدة أسبوعين، وكفالة ورقية، قيمتها 3 آلاف شيكل لحين المحكمة.

وكانت سلطات الاحتلال، استدعت أبو رموز للتحقيق معه في مركز التوقيف والتحقيق (القشلة) في باب الخليل بالقدس القديمة، بعد أن تعرض للضرب المبرح من أحد جنود الاحتلال الخميس الماضي، ما استدعى نقله للعلاج في مستشفى بالقدس المحتلة، بسبب رباطه أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط.

وأصيب أبو رموز بجروح في منطقة الوجه، كذلك أصيب بجروح ورضوض في محيط العين، إضافة إلى رضوض أخرى في أطرافه، ورغم ذلك بقي قيد الاعتقال، حتى ساعات مساء أول من أمس، وأُخضع أمس للتحقيق.

يذكر، أن الاحتلال يمنع المواطن أبو رموز من دخول المسجد الأقصى، منذ ثلاث سنوات، بعد إدراج اسمه بما يسمى (القائمة السوداء) التي تضم أسماء العشرات من الفلسطينيين، الذين مُنعوا من دخول المسجد، خاصة خلال اقتحامات المستوطنين.

أخبار ذات صلة

وفد المخابرات المصرية يصل رام الله للقاء الرئيس.. وهذا ما سيبحثه

وفد المخابرات المصرية يصل رام الله للقاء الرئيس.. وهذا ما سيبحثه

(أونروا) تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عنها

(أونروا) تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عنها

اسرائيل تسخر الجهاز القضائي في خدمة المشروع الاستيطاني

اسرائيل تسخر الجهاز القضائي في خدمة المشروع الاستيطاني

صيدم: فلسطين تحقق رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية

صيدم: فلسطين تحقق رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية

الأزهر يدين قمع الاحتلال للاحتجاجات الشعبية الرافضة للاستيطان

الأزهر يدين قمع الاحتلال للاحتجاجات الشعبية الرافضة للاستيطان

حنيني: قرار شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة خطير ويجب مواجهته

حنيني: قرار شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة خطير ويجب مواجهته

المالكي: سنتحدى قرار ترامب وستبقى (أونروا) ما بقي اللاجئ الفلسطيني ينتظر حلاً

المالكي: سنتحدى قرار ترامب وستبقى (أونروا) ما بقي اللاجئ الفلسطيني ينتظر حلاً

أبو هولي: قطع المساعدات الأمريكية لن يُلغي تفويض عمل وكالة الغوث الدولية

أبو هولي: قطع المساعدات الأمريكية لن يُلغي تفويض عمل وكالة الغوث الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

(أونروا) تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عنها

(أونروا) تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عنها

اسرائيل تسخر الجهاز القضائي في خدمة المشروع الاستيطاني

اسرائيل تسخر الجهاز القضائي في خدمة المشروع الاستيطاني

صيدم: فلسطين تحقق رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية

صيدم: فلسطين تحقق رقماً قياسياً بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية

الأزهر يدين قمع الاحتلال للاحتجاجات الشعبية الرافضة للاستيطان

الأزهر يدين قمع الاحتلال للاحتجاجات الشعبية الرافضة للاستيطان

حنيني: قرار شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة خطير ويجب مواجهته

حنيني: قرار شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة خطير ويجب مواجهته

الاحتلال يُبعد المقدسي نظام أبو رموز عن البلدة القديمة أسبوعين

الاحتلال يُبعد المقدسي نظام أبو رموز عن البلدة القديمة أسبوعين

المالكي: سنتحدى قرار ترامب وستبقى (أونروا) ما بقي اللاجئ الفلسطيني ينتظر حلاً

المالكي: سنتحدى قرار ترامب وستبقى (أونروا) ما بقي اللاجئ الفلسطيني ينتظر حلاً

أبو هولي: قطع المساعدات الأمريكية لن يُلغي تفويض عمل وكالة الغوث الدولية

أبو هولي: قطع المساعدات الأمريكية لن يُلغي تفويض عمل وكالة الغوث الدولية

منوعات

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

كيف خسرت سمية الخشاب 20 كيلو من وزنها بمكونين فقط؟

كيف خسرت سمية الخشاب 20 كيلو من وزنها بمكونين فقط؟

ابنة عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف شقيقها

ابنة عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف شقيقها

نجم ينتظر طفله العاشر.. وهذه قصته مع النساء

نجم ينتظر طفله العاشر.. وهذه قصته مع النساء

تعرف على مصير مُسرب صور جينيفر لورانس العارية

تعرف على مصير مُسرب صور جينيفر لورانس العارية

حملة سخرية من ملابس أصالة في زفاف نجل &#34;الزعيم&#34;.. وردة فعلها غريبة

حملة سخرية من ملابس أصالة في زفاف نجل "الزعيم".. وردة فعلها غريبة

هل تعتزل علا الفارس تقديم البرامج وتتوجه لهذه المهنة؟

هل تعتزل علا الفارس تقديم البرامج وتتوجه لهذه المهنة؟

مُخرج وطليق ممثلة شهيرة يهاجم سعد المجرد: &#34;بيغتصب أكتر ما بيغني&#34;

مُخرج وطليق ممثلة شهيرة يهاجم سعد المجرد: "بيغتصب أكتر ما بيغني"

عربي

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان

أميركا: سنرُد على أي هجوم كيمياوي للنظام السوري

أميركا: سنرُد على أي هجوم كيمياوي للنظام السوري

الإخوان المسلمين: دي مستورا تبنَّى الرواية الروسية بتلفيق الاتهامات ضد إدلب

الإخوان المسلمين: دي مستورا تبنَّى الرواية الروسية بتلفيق الاتهامات ضد إدلب

(نيويورك تايمز): الإمارات سعت لاختراق هواتف أمير قطر ونجل ملك السعودية بتقنية إسرائيلية

(نيويورك تايمز): الإمارات سعت لاختراق هواتف أمير قطر ونجل ملك السعودية بتقنية إسرائيلية