منظمات أُممية تُعلق على القرار الأمريكي بشأن تمويل (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنعلّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، على القرار الأمريكي بشأن وقف تمويل المنظمة الأممية نهائياً.وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إن قرار الولايات المتحدة أمس الجمعة وقف التمويل مخيب للآمال، ومُثير للدهشة، ورفضت الإصرار الأمريكي على أن برامجها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".وقال كريس جانيس، المتحدث باسم (أونروا) في سلسلة تغريدات على (تويتر)، "نرفض بأشد العبارات الممكنة، انتقاد مدارس (أونروا) ومراكزها الصحية، وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ، بأنها معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، بحسب (رويترز).بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن، وقف تمويل (أونروا)، داعياً المجتمع الدولي لتقديم الدعم للوكالة الأممية.وجاءت دعوة غوتيريش في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة الجمعة، ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الذي قال: "الأمين العام يدعو دولاً أخرى للمساهمة في تعويض النقص المالي، لتتمكن (أونروا) من مواصلة تقديم مساعداتها الحيوية".وأعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة، أنها لن تموّل بعد اليوم (أونروا)، التي وصفتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، واتهمتها بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين، الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ.