ردًا على قرارات ترامب بحق (أونروا).. عريقات: لا يحق للأمريكان مخالفة القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تعقيباً على قرار الإدارة الأميركية، وقف تمويلها لوكالة (أونروا)، "إننا نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، فلا يحق للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة (أونروا) التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة، رقم 302 لعام 1949، الذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها".وأكد عريقات، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار هو مخالفة للقانون الدولي، ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ هذه الوكالة لتقديم الغوث للاجئين الفلسطينيين.وشدد على أنه "لا يحق للولايات المتحدة الأميركية تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية، وسرقة القدس وضمها إلى إسرائيل، ولا يحق لها التصرف وفقاً لأهواء شيلدون ادلسون وبنيامين نتنياهو".وقال عريقات: إن "قرارات الإدارة الأميركية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان تمثل تدميراً للقانون الدولي وللأمن والاستقرار في المنطقة، وهدايا لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة".وتابع: "نحن نطلب من دول العالم رفض هذا القرار، وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة (أونروا) احتراماً لقرار الأمم المتحدة المنشئ للوكالة، إلى حين حل قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص القرار".وأضاف عريقات: أن "أونروا ليست مؤسسة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي بأكمله، رفض وإدانة القرار الأميركي، وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات لـ (أونروا)، لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤولياتها كافة، تجاه اللاجئين الفلسطينيين".