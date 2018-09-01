رغم ارتفاعها الشهر الماضي.. ارتفاع آخر لأسعار المحروقات بفلسطين في أيلول

رام الله - دنيا الوطنارتفعت اليوم السبت، الأول من أيلول/ سبتمبر، أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بنسبة 3% عما كانت عليه في شهر آب/ أغسطس الفائت، والذي شهد ارتفاعاً آخر على الأسعار.ووفقاً للتسعيرة الجديدة للمحروقات، ارتفع سعر اللتر الواحد 20 أغورة.ووفقاً للتسعيرة الجديدة، يكون السعر الأقصى لكل 1 لتر بنزين 95 "اوكتان" يساوي 6.59 شيكل للخدمة الذاتية (يشمل ضريبة القيمة المضافة)، وهو ارتفاع بنسبة 3% عن السعر الحالي.