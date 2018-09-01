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ردّاً على السنوار.. وزير إسرائيلي: يجب القضاء على كل قادة حماس

ردّاً على السنوار.. وزير إسرائيلي: يجب القضاء على كل قادة حماس
يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، عن تأييده القضاء على قيادة حركة حماس، وتدمير مصانع الصواريخ، وأن تتعامل إسرائيل مع قطاع غزة، بصورة تُشبه التعامل مع الضفة الغربية.

وقال بينت خلال مقابلة إذاعية: نؤيد القضاء على قيادة حماس، والتعامل بالفعل مع قطاع غزة بصورة تشبه تعامل الجيش الضفة الغربية، موضحًا أنه لِمَ لا يطلقون النار علينا من هناك؟ لأن الجيش الإسرائيلي لا يتيح لهم هناك بأن يرفعوا رؤوسهم، ويجب العمل بصورة مستمرة، وكبح قدراتهم من النمو، انظروا إلى حزب الله، يوجد لديهم 150 ألف صاروخ، يمكنها أن تصل إلى أي منطقة في إسرائيل.

وتطرق بينت إلى التهديدات التي أطلقها القيادي في حماس يحيى السنوار مؤخراً، والذي هدد بأنه سيتم تشغيل صافرات الإنذار في منطقة تل ابيب ستة أشهر متتالية، قال بينت "مسؤوليتنا هي اجتثاث قدرات حماس، يجب نزع سلاحهم بقدراتنا الخاصة وحراستهم بصورة دائمة، وبذلك لن يتمكنوا من رفع رؤوسهم، ولن يطلقوا الصواريخ".

وأضاف: "نحن نعرف أين توجد مصانع الصواريخ، ويجب تدمير كل أنظمة الصواريخ في غزة، وحتى لا تتمكن حماس من إنتاج صواريخ".

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