الجمعة المقبلة من مسيرات العودة "عائدون رغم أنف ترامب"

رام الله - دنيا الوطناكدت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة حتى انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.وأطلقت الهيئة العليا اسم "عائدون رغم أنف ترامب" على الجمعة القادمة من مسيرات العودة.وأفادت الهيئة، أنّ المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف حقوق اللاجئين تسعى لطمس حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.وأكدت، أنّ المسيرات لن تتوقف وستبقى مستمرة حتي تحقيق أهدافنا بالعودة إلى ديارنا.وشددت على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الاجراءات المفروضة على غزة و الالتزام التام بالاتفاقيات السابقة.