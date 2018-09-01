طقس اليوم حاراً نسبياً الى حار وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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