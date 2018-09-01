طقس اليوم حاراً نسبياً الى حار وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.