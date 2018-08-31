(نيويورك تايمز): الإمارات سعت لاختراق هواتف أمير قطر ونجل ملك السعودية بتقنية إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، أن الإمارات استخدمت برامج تجسس إسرائيلية، منذ أكثر من عام لمراقبة معارضين وخصوم.وقالت الصحيفة: إن هذه البرامج تنتجها شركة "إن إس أو"، وهي أحد أشهر مطوري برامج التجسس على الهواتف الذكية، ومقرها مدينة "هرتسليا" في إسرائيل، مؤكدة أن حكام الإمارات قاموا بتحويل الهواتف الذكية لمعارضين داخل الإمارات أو خصوم في الخارج إلى أجهزة مراقبة.وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أنه تظهر رسائل إلكترونية مسربة متبادلة بين الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار بشأن تحديث تقنيات التجسس، أن الإماراتيين كانوا يسعون إلى التقاط المكالمات الهاتفية لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني منذ عام، كما أظهرت الرسائل طلب الإماراتيين التقاط المكالمات الهاتفية للأمير السعودي متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر في ذلك الوقت منافسا محتملا للعرش.وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، طلب الإماراتيون أيضا التقاط المكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.وأضافت الصحيفة، نه وفي حالة قضية تجسس الإمارات تجادل الدعاوى القضائية بأن إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إن إس أو" حاولت التجسس على مسؤولين حكوميين أجانب، ونجحت في تسجيل مكالمات صحفي، بناء على طلب زبائنها الإماراتيين قبل أربع سنوات.وحول طريقة عمل هذه التقنية، قالت الصحيفة إنها تعمل عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف الذكي الخاص بالهدف، على أمل حمل هذا الشخص على النقر عليها، وبمجرّد أن يقوم بذلك يتم تنزيل برامج التجسس سرا، مما يمكن الحكومات من مراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وحتى المحادثات التي تتمّ وجهاً لوجه عن قرب.وأوضحت (نيويورك تايمز) أن الوثائق التقنية المسربة المضمنة في الدعاوى القضائية تظهر أن الشركة ساعدت عملاءها الإماراتيين في نقل البيانات المكتسبة من خلال المراقبة عبر شبكة حاسوب متقنة.