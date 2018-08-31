ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على وضع أساس مالي مستدام لوكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنتعهدت الحكومة الألمانية بزيادة كبيرة في تمويلها لوكالة الغوث الدولية (أونروا) بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها.ونقلت وكالة (رويترز) عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قوله: إن أزمة تمويل (أونروا) تزيد من حالة الشك وعدم اليقين، معتقدًا أن ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها.وأضاف ماس، أن بلاده قدمت 81 مليون يورو أي نحو 94 مليون دولار، للوكالة هذا العام حتى الآن، وإنها مستعدة لزيادة إسهاماتها، دون أن يحدد رقما، كما حث الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على العمل لوضع "أساس مالي مستدام للوكالة".وقال في خطاب إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "نحن نستعد الآن لتقديم مبالغ إضافية كبيرة، ومن الواضح أن التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.