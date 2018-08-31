عدنان غيث يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محافظاً لمدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدى عدنان غيث، مساء الجمعة، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، محافظاً لمدينة القدس.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني يشغل منصب محافظ القدس قبل ان يتم تعيين غيث خلفا له.
أدى عدنان غيث، مساء الجمعة، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، محافظاً لمدينة القدس.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني يشغل منصب محافظ القدس قبل ان يتم تعيين غيث خلفا له.
التعليقات