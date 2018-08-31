نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تغلق مختبراً للتحاليل الطبية في جنين

رام الله - دنيا الوطنبناء على توجيهات النائب العام د. احمد براك، قام وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية الاستاذ عامر شاهين وبعد ورود محضر استدلال من الجهة المختصة بوزارة الصحة في جنين.وقالت النيابة العامة: إنه تضمن ضبط عقاقير طبية منتهية الصلاحية داخل مختبر للتحاليل الطبية بمحافظة جنين تستخدم لاجراء التحاليل الطبية قام باصدار قرار باغلاق المختبر المذكور حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.