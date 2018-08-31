تفاصيل لقاء جمع قيادة حماس والجبهة الديمقراطية في غزة

رام الله - دنيا الوطنفي لقاء عقدته قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، بحثت خلاله العديد من الملفات الهامة على رأسها ملفي التهدئة و صفقة القرن إضافة لمسيرات العودة.وأوضحت الديمقراطية في بيان صدر عنها إن اللقاء مع قيادة حماس ناقش آخر المستجدات السياسية وسبل مواجهة صفقة القرن وتداعياتها، كما بحثت سبل أهمية استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار والحفاظ على زخمها وجماهيريتها.وأضافت أن اللقاء بحث أيضا سبل تحقيق الوحدة الموحدة والجهود التي يبذلها الأشقاء في مصر وكذلك ملف التهدئة في سياق استعادة تفاهمات عام 2014م التي تم التوصل إليها بالرعاية المصرية.وأكد الطرفان على أهمية استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار والحفاظ على زخمها وجماهيريتها، واستمرار الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بالشراكة بين الجميع، مثمنين الجهود التي تبذلها الشقيقة مصر من أجل تحقيق ذلك.وشدد الطرفان على التمسك باستعادة تفاهمات عام 2014 التي تم التوصل إليها بالرعاية المصرية لرفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، وتحقيق الإجماع الوطني لتوفير التغطية الضرورية لهذا الموقف.وأكد الطرفان على العمل لمواجهة كل السياسات الرامية لتصفية وكالة الغوث وضرورة الحفاظ عليها كشاهد حي على ما عاناه ولا زال الشعب الفلسطيني جراء التهجير القصري من أرضه على يد العدوان والاحتلال الإسرائيلي.