بركو: سأعمل على طرد الطيبي من منصب نائب رئيس الكنيست

رام الله - دنيا الوطنأطلقت النائبة اليمينية عن حزب الليكود عنات بيركو تصريحات عنصرية ضد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، وطالبت بطرد الطيبي من منصب نائب رئيس الكنيست.وقالت بيركو: " احمد الطيبي عمِل لسنوات طويلة مستشارا لياسر عرفات ويتواصل حتى اليوم مع اعداء دولة اسرائيل في العالم بالرغم من انه يشغل منصب نائب رئيس الكنيست، من المفهوم ضمنا بأن الحديث عن منصب رفيع المستوى لذلك ان الأوان للاطاحة بالطيبي من هذا المنصب".وأضافت بركو: "القائمة المشتركة بكراهيتها لدولة اسرائيل لا تفوت اي فرصة للعمل ضد دولة اسرائيل من على كل المنابر في العالم. جوازات السفر الدبلوماسية الاسرائيلية التي يتمتع بها نواب المشتركة تستخدم للسفر والمشاركة في فعاليات ونشاطات حركة ال BDS ضد اسرائيل. ان الأوان لسحب هذه الجوازات ايضا".وانهت بيركو: "ساعمل بكل جهدي على الاطاحة بالنائب الطيبي من منصبه هو وكل من يعترض على قانون القومية ويعملون ضدنا في الأمم المتحدة ولا يكتفون بمحكمة العدل العليا وبالاضافة الى ذلك، يجب المس برواتبهم".