محاولات من أعضاء الكونجرس لإثناء إدارة "ترامب" عن تعليق مساعدات أونروا والسلطة

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (الغد)، وجود بالفعل خطة أمريكية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، مشيرة إلى أن بيان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بأن مبدأ حق العودة انتهى، ويتعين إزاحته طاولة المفاوضات، يعني أن هناك قراراً بالفعل تمت مناقشته واتخاذه بأن الولايات المتحدة لن تعترف بحق العودة.وأضافت القناة، أنها علمت من مصادر داخل البيت الأبيض بوجود مسودة يجري الإعداد لها حاليا لها لتحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين من وجهة النظر الأمريكي، مؤكدة أنه بذلك فإن واشنطن تقضي على أية فرصة للسلام.وأشارت إلى أن هناك محاولات من عدد ليس بالقليل من أعضاء الكونجرس لإثناء إدارة "ترامب" عن تعليق المساعدات عن (أونروا) والسلطة، لأن قطعها بالكامل هو خطر على أمن إسرائيل نفسها، موضحة أن المشكلة الكبرى في الولايات المتحدة هي التنسيق يتم مع حكومة "نتنياهو"، وأن واشنطن تريد غض الطرف وإلغاء ما تم الاتفاق عليه في المواثيق الأممية والدولية سوء بالقدس أو عن حق العودة.