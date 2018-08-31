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قبل الهجوم على سوريا.. تركيا تصنف "جبهة النصرة" منظمة (إرهابية)

قبل الهجوم على سوريا.. تركيا تصنف "جبهة النصرة" منظمة (إرهابية)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صنفت الرئاسة التركية "هيئة تحرير الشام"، (جبهة النصرة) سابقًا، كمنظمة (إرهابية)، وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري، في شمال غرب سوريا حيث تتمتع الهيئة بتواجد كبير.

وجاء التصنيف بمرسوم جمهوري نشر في الجريدة الرسمية، ويتطابق مع قرار الأمم المتحدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بإضافة الهيئة إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة والدولة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي: إن "السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيا حتى رغم وجود متشددين هناك"، محذرا من موجة جديدة من اللاجئين.

وتضم "هيئة تحرير الشام"، الجماعة التي كانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي أقوى تحالف للمسلحين في إدلب آخر منطقة تقع تحت سيطرة المسلحين.

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