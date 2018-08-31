شؤون فلسطينية

البرغوثي: المقاومة الشعبية وفرض المقاطعة تردعان إسرائيل والاستيطان

البرغوثي: المقاومة الشعبية وفرض المقاطعة تردعان إسرائيل والاستيطان
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء مشاركته في صلاة الجمعة و مظاهرة المقاومة الشعبية في جبال راس كركر ان جماهير غفيرة من راس كركر و كفر نعمة و خربثا بالاضافة الى مشاركين من مناطق رام الله و بيت لحم تصدوا اليوم للجيش الاسرائيلي و المستوطنين.

واضاف ان الاحتلال يستهدف 2500 دونم من اراضي البلدات الثلاث و لكن شعبنا لن يتوقف عن مقاومة مخططاتهم.

واكد البرغوثي ان المقاومة الشعبية وفرض المقاطعة على اسرائيل هي السبيل لردع الاستيطان، واشار الى تصاعد التظاهرات الشعبية اليوم في الخليل.

وقال البرغوثي ان فرق اسعاف الاغاثة الطبية عالجت اربعة وثلاثين جريحا و حولت اربعة منهم للمستشفيات.

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