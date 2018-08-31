شاهد: آخر ما كتبت المسعفة شروق مسامح: "اليوم أنا معكم وغدًا في التراب"

رام الله - دنيا الوطنأصيبت المسعفة المتطوعة، شروق مسامح، عصر اليوم الجمعة، بجراح حرجة، خلال عملها الميداني في مسيرات العودة، على الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن المسعفة المتطوعة أصيبت برصاصة في منطقة الصدر، أثناء عملها في علاج مصابي مسيرات العودة، مؤكدة أن شروق، لازالت في غرفة العمليات بالمستشفى الأوروبي، ووضعها حرج جدًا.وكتبت المسعفة شروق، في آخر منشوراتها عبر موقع (فيسبوك): "وهبت وأعطيت يا الله، فأكفيتنا من الكمال ما وفيت فأنت السلام والأمان في عبادتك، فـ يالله أنتظر منذ وقت طويل نيل شهادة، ليست بشهادة جامعة أو بشهادة بشرً، إنما بشهادة في سبيلك يا الله أطلبها من قلبي وقبل أي شي فحققها لي يا الله".وواصلت المسعفة المصابة رسالتها قائلة: "اليوم مستعدة ولكن يا الله إجعلني شهيدة العمل الطيب الكريم الانساني، شهيدة المحبة وشهيدة السلام، أنني أريد نيلها.. أحبتي رفاقي، أكملوا أفراحكم وأكملوا مشواركم، فنحن بشر، وطريق الجهاد ليس فقط بالقتال وإنما بلعمل الصالح وغيره، سامحوني، فاليوم أنا معكم وغدًا في التراب، فلن اخذ شئ غير عملي، فذكروني بخير، وبدعوات صادقة ربي اكرمني شهادة".