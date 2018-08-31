دولي

اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو

اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو
رئيس جمهورية دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية مساء اليوم الجمعة، عن مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعملية اغتيال نفذت عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.

وقال بيان رسمي صادر عن الرئاسة في البلاد: "للأسف، قتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو، جراء عملية إرهابية، ويجري حاليا تحديد التفاصيل".

وأفادت الأجهزة الأمنية، أن زاخارتشينكو فارق الحياة إثر تعرضه لإصابة قاتلة في رأسه جراء تفجير هز مقهى "سيبار" وسط المدينة، لافتة إلى أن العملية أسفرت كذلك، عن إصابة وزير المالية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر تيموفييف، وفتاة أخرى، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى.

بدورها، نقلت قناة (روسيا اليوم)، عن وكالة (إنترفاكس) قولها: إن قوات الأمن احتجزت عددًا من المشتبه بهم في تنفيذ عملية اغتيال زاخارتشينكو، موضحة أنه تم القبض على عدة أشخاص وهم "أوكرانيون" وأفراد مرتبطون بهم يشتبه بتورطهم في حادثة الاغتيال.

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