شؤون فلسطينية

أبو بكر: إغلاق سجن جلبوع بالكامل بعد هجوم قوات الاحتلال على الأسرى

أبو بكر: إغلاق سجن جلبوع بالكامل بعد هجوم قوات الاحتلال على الأسرى
جنود الاحتلال - ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الجمعة، أن إدارة سجن جلبوع قامت قبل قليل بإغلاق السجن بشكل كامل، بعد اقتحام قوات كبيرة من وحدات القمع الخاصة "متسادا" قسم (1)، وإعتدت على الأسرى وعبثت بغرفهم وحطمت ممتلكاتهم.

 وإستنكر رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر، هذه الهجمة التي تعرض لها الأسرى في قسم (1)، مشيرا الى أن عملية الإقتحام الهمجية وما رافقها من رش الأسرى بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، يكشف بشكل واضح تفرد الإحتلال بأسرانا، والإنتقام منهم وإستهداف إستقرارهم.

وأكد اللواء أبو بكر وفقا لمصادر الهيئة الخاصة أن عملية الاقتحام أدت إلى فوضى وتوتر داخل السجن، حيث كانت
إدارة السجن ترغب في تنفيذ حملة تنقلات تعسفية في القسم المستهدف، وهو ما رفضه الأسرى بشكل قاطع.

وطالب اللواء أبو بكر، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية، كما طالب المجتمع الدولي بكل مكوناته التحرك السريع لوقف هذه الهجمة على أسرانا، وضرورة الضغط على إسرائيل
للإلتزام بالقوانين والإتفاقيات الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كونهم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود ومواد إتفاقية جنيف الرابعة.

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